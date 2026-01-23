Скандальная порнозвезда избежала тюрьмы в азиатской стране после рейда полиции

Скандальная порнозвезда Бонни Блю заявила, что сумела избежать реального срока в Индонезии после задержания на Бали. По ее словам, решающую роль сыграли действия в первые минуты после визита полиции. Об этом пишет Radar Online.
По данным издания, Бонни Блю задержали 5 декабря 2025 года. Ей вменяли производство порнографических материалов, по таким статьям мог грозить срок до 15 лет лишения свободы. Однако, как утверждается, из-за отсутствия доказательств дело закончилось штрафом: модель депортировали и запретили въезд в страну на 10 лет.
Бонни Блю стала известна после заявления о том, что вступила в интимные контакты с тысячей мужчин за 12 часов. Теперь она утверждает, что индонезийская полиция появилась в студии в момент, когда она готовилась к съемкам. В помещении находилось много мужчин, из-за чего силовики, по ее версии, посчитали, что поймали ее в процессе.
Как рассказала сама Бонни Блю, ситуацию для нее спасло то, что она успела удалить отснятый материал до того, как к нему получили доступ.
После задержания, по ее словам, ее допрашивали около 30 часов подряд. Спала она, как утверждает модель, всего пару часов — прямо на офисном кресле.
Также порнозвезда заявила, что могла стать жертвой подставы. Она утверждает, что ответственность за произошедшее лежит на женщине, которая занималась организацией поездки.
Читайте также: Стало известно, чем завершилась встреча Трампа и Зеленского в Давосе.