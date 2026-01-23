Скандальная порнозвезда избежала тюрьмы в азиатской стране после рейда полиции

Бонни Блю стала известна после заявления о том, что вступила в интимные контакты с тысячей мужчин за 12 часов. Теперь она утверждает, что индонезийская полиция появилась в студии в момент, когда она готовилась к съемкам. В помещении находилось много мужчин, из-за чего силовики, по ее версии, посчитали, что поймали ее в процессе.