Ефимов: в САО возвели девять объектов здравоохранения с 2015 года

Почти три года назад был построен флагманский центр при ММНКЦ им. Боткина. Семиэтажный корпус оснащен высокотехнологичным оборудованием и рассчитан на прием до двухсот экстренных пациентов ежедневно. В нем предоставляется полный спектр медуслуг, включая диагностику, оперативное лечение и интенсивную терапию в течение первых суток после госпитализации. Здание оборудовано девятью операционными, среди которых гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые. Вертолетная площадка на крыше позволяет доставлять пациентов санитарной авиацией.