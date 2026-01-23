Ефимов: в САО возвели девять объектов здравоохранения с 2015 года

Современные здания для медицинских учреждений совокупной площадью более 75 тыс. кв. м возвели с 2015 года на севере Москвы. Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, куратором проектов выступил Департамент гражданского строительства.
«С 2015 года в Северном административном округе столицы возвели девять объектов здравоохранения общей площадью свыше 75 тысяч квадратных метров. Среди них поликлиники для взрослых и детей, современный флагманский центр в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина и другие объекты. Они построены с использованием энергоэффективных материалов и оснащены современным оборудованием, что позволяет москвичам получать качественную медпомощь», — уточнил Ефимов.
Медобъекты появились в девяти районах САО — Левобережном, Тимирязевском, Беговом, Дмитровском, Савеловском, Войковском, Ховрине и Молжаниновском.
Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров отметил, что семь из девяти новых зданий предназначены для размещения поликлиник общей площадью свыше 55 тыс. кв. м. Эти учреждения рассчитаны на почти три тысячи посещений в смену. Так, в Беговом районе появилось современное медучреждение для взрослых и детей с кабинетами врачей, лабораториями и функциональными диагностическими отделениями. В здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.
В Дмитровском районе также открылась новая поликлиника, состоящая из двух блоков с отдельными входами. Детский блок рассчитан на 250 визитов в смену и включает кабинеты педиатров, оториноларинголога, офтальмолога, невролога, травматолога-ортопеда, детского хирурга. Взрослый блок принимает до пятисот пациентов, здесь работают отделение медицинской профилактики, кабинеты узких специалистов, терапевтическое и физиотерапевтическое отделения, а также женская консультация.
Почти три года назад был построен флагманский центр при ММНКЦ им. Боткина. Семиэтажный корпус оснащен высокотехнологичным оборудованием и рассчитан на прием до двухсот экстренных пациентов ежедневно. В нем предоставляется полный спектр медуслуг, включая диагностику, оперативное лечение и интенсивную терапию в течение первых суток после госпитализации. Здание оборудовано девятью операционными, среди которых гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые. Вертолетная площадка на крыше позволяет доставлять пациентов санитарной авиацией.
Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее Ефимов проинформировал, что под кураторском Департамента гражданского строительства в 2025 году в Троицком и Новомосковском административных округах было возведено и восстановлено девять социальных объектов общей площадью более девяносто трех тысяч квадратных метров. Четыре проекта реализованы в НАО, а еще пять — в Троицком округе. Среди них поликлиники, школы, дома культуры и образовательные учреждения.