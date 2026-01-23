«Посыпьте голову пеплом»: депутаты раскритиковали охрану исторических памятников Приморья

«У нас идет пополнение Единого госреестра недвижимости сведениями об объектах — обо всех, не только краевых, и границ территорий. Эта работа ведется, финансирование с учетом имеющегося потенциала подрядчиков достаточное — тут тоже грех жаловаться. Весь потенциал был задействован на этом направлении. А также реформа ЖКХ», — пояснил Осецкий, добавив, что в 2024 году внимание было сосредоточено на надзорных мероприятиях.