«Посыпьте голову пеплом»: депутаты раскритиковали охрану исторических памятников Приморья

Контрольно-счетная палата Приморья (КСП) выявила системные нарушения в управлении объектами культурного наследия, принадлежащими региону. Ключевые претензии — отсутствие надлежащего контроля и недоосвоение бюджета. Здание бывшей библиотеки им. Горького в центре Владивостока требует скорейшей консервации, иначе грозит обрушение. Выводы аудиторов обсудили на заседании комитета Заксобрания (ЗС) по соцполитике. Руководитель краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Владимир Осецкий признал недостатки и обещал устранить нарушения в 2026 году, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным КСП, на территории Приморья числится 1566 объектов культурного наследия (ОКН), из них 432 — объекты археологического наследия. В собственности края находится 51 объект. При этом инспекция по охране ОКН и министерство имущественных и земельных отношений не располагают полной и достоверной информацией о перечне этих объектов, их индивидуальных характеристиках и правообладателях.
Наиболее острая проблема — отсутствие надлежащего контроля за состоянием памятников. По требованиям закона осмотр и фотофиксацию объектов нужно проводить каждые пять лет, однако КСП зафиксировала 25 случаев нарушения сроков. Просрочки составляют от 198 до 1625 дней, а по шести объектам сведения о дате последнего технического осмотра вообще отсутствуют.
Есть у аудиторов замечания по исполнению требований о размещении информационных надписей на памятниках. Как сообщила и. о. председателя КСП региона Елена Ильиченко, из 51 ОКН таблички установлены только на 22 объектах, на 29 объектах информационные надписи отсутствуют, что противоречит федеральному законодательству.
При этом, как отмечается в отчете аудиторов, в проверяемый период инспекция фактически не осуществляла государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по сохранению ОКН и не привлекала правообладателей объектов к административной ответственности.
Библиотека Горького как пример затянувшейся проблемы.
Наиболее резонансный пример — историческое здание бывшей библиотеки имени Горького (Светланская, 119, Владивосток), первой публичной библиотеки на Дальнем Востоке. По оценке КСП, здание требует немедленной консервации: сквозные трещины в стенах, разрушена кровля, многочисленные дефекты создают риск обрушения.
Объект длительное время находился под судебным арестом в деле о махинациях с госимуществом. Право краевой собственности оформлено только в 2020 году. За пять лет власти так и не отреставрировали здание — облупившиеся стены прикрывает фальшфасад.
В 2022 году объект передали в аренду на 27 лет с обязательством реставрации за семь лет. В январе 2024 года договор расторгли — арендатор не справился. Сейчас здание в программе приватизации с начальной ценой 1 ₽/кв. м и обременением на восстановление.
«Во время нахождения под арестом мы ничего не могли сделать», — объяснил Владимир Осецкий на заседании комитета 20 января.
Председатель соцкомитета ЗС Игорь Чемерис парировал: «Но уже 2026 год. Неубедительно. Лучше посыпьте голову пеплом. Уже пять лет в вашей собственности, и ничего не сделано».
Аналогичная ситуация с зданием на ул. Луговой, 33, где в 1921—1924 гг. размещался Владивостокский (Дальневосточный) политехнический институт. Объект не эксплуатируется, не отапливается, внутри захламлено мусором, отсутствуют потолки. КСП отмечает, что это вызывает риск дальнейшего разрушения в условиях холодного климата. Хотя внешне здание выглядит прилично в сравнении с библиотекой им. Горького, сквозь которую уже проросли деревья. Однако оно также находится в неудовлетворительном состоянии без комплекса мер по сохранению.
Недоосвоение средств и возврат гранта.
Отдельный блок замечаний касается финансовой дисциплины. Программой на 2024−2025 годы предусматривалось 321 млн рублей на охрану и сохранение ОКН, бюджетом утверждено 250 млн, а фактически израсходовано только 205 млн.
«Полная нестыковка, — констатировал при обсуждении выводов КСП руководитель фракции “Единой России” Сергей Слепченко. — Деньги есть, бюджет их выделяет, а они, мягко говоря, не используются».
Самая крупная потеря — возврат 85 млн рублей субсидии в казну. Это средства, выделенные краем в форме гранта Музею истории Дальнего Востока на работы по благоустройству саперного редута № 4. Речь идет об объекте, с территории которого с привлечение прокуратуры и полиции власти «выселили» известный авторынок «Зеленый угол». Размещение автомобилей было признано незаконным, авторынок, по сути, был стихийным.
«Мы поддержали эту просьбу федерального учреждения, запланировали им средства. Уже до последнего ждали и надеялись, но они не вышли с экспертизы, были вынуждены вернуть эти деньги. Поэтому минус 85 млн», — объяснил Осецкий.
По словам руководителя инспекции, логика была в том, чтобы после силового наведения порядка оперативно привести исторический объект в надлежащее состояние. В октябре 2025 года произведен полный возврат гранта краю.
Приоритеты, реестры и «тяжелые годы».
Отвечая на претензии аудиторов, глава инспекции по охране объектов культурного наследия признал, что «недостатки есть», но связал их с приоритетами последних лет.
«У нас идет пополнение Единого госреестра недвижимости сведениями об объектах — обо всех, не только краевых, и границ территорий. Эта работа ведется, финансирование с учетом имеющегося потенциала подрядчиков достаточное — тут тоже грех жаловаться. Весь потенциал был задействован на этом направлении. А также реформа ЖКХ», — пояснил Осецкий, добавив, что в 2024 году внимание было сосредоточено на надзорных мероприятиях.
Он заверил, что в 2026 году инспекция готова исправить ситуацию.
«Я считаю, что реально в течение года все эти недостатки устранить. Мы уже приступили к этой работе, в том числе и к совместной работе с министерством имущественных и земельных отношений», — сказал Владимир Осецкий.
Комитет рекомендовал инспекции и Минимущества в сжатые сроки устранить замечания КСП, актуализировать реестр памятников и представить план ликвидации аварийности критических объектов.