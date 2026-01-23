Под Щучином сотрудники БЭП выявили падеж 728 голов скота, из них 421 — молодняк

При этом 38-летний директор хозяйства ранее неоднократно игнорировал многочисленные предписания контролирующих служб. Недостатки не устранялись, а повторные проверки выявляли аналогичные нарушения. В итоге из-за служебной халатности руководителя падеж в организации составил 728 голов, из которых 421 — молодняк.