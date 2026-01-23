Ричмонд
Под Щучином сотрудники БЭП выявили падеж 728 голов скота, из них 421 — молодняк

МВД раскрыло подробности гибели 728 коров и телят в Щучинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Щучинском районе погибли 728 коров и телят из-за служебной халатности. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, проверка подразделения по борьбе с экономическими преступлениями выявила падеж крупнорогатого скота и грубые нарушения в одном из хозяйств Щучинщины.

При этом 38-летний директор хозяйства ранее неоднократно игнорировал многочисленные предписания контролирующих служб. Недостатки не устранялись, а повторные проверки выявляли аналогичные нарушения. В итоге из-за служебной халатности руководителя падеж в организации составил 728 голов, из которых 421 — молодняк.

— Ущерб, причиненный организации, составил около миллиона рублей, — рассказали в МВД.

Прокуратура возбудила в отношении директора уголовное дело.

