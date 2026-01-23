Сбежавшая от соседей полтора года назад змея забралась в постель к британке

«Мне показалось, что меня укусило что-то, но я понятия не имела, что это могло быть. Радионяня осветила мою половину кровати, я посмотрела вниз и чуть не умерла от страха. Змея была буквально рядом со мной, выползала из-под подушки. Я вскочила с кровати и закричала во весь голос», — поделилась девушка.