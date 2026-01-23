Сбежавшая от соседей полтора года назад змея забралась в постель к британке

Жительница британского Клиторпса из Линкольншира, 21-летняя Дейзи Конвей, борется с тревожным расстройством после того, как обнаружила в своей постели мексиканскую королевскую змею, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как рассказала изданию девушка, она собиралась спать, засунула руки под подушку и испытала ужасную боль, она подняла подушку — там была змея.
«Мне показалось, что меня укусило что-то, но я понятия не имела, что это могло быть. Радионяня осветила мою половину кровати, я посмотрела вниз и чуть не умерла от страха. Змея была буквально рядом со мной, выползала из-под подушки. Я вскочила с кровати и закричала во весь голос», — поделилась девушка.
Из-за криков проснулся ее молодой человек, однако он не поверил в слова Конвей.
«Я попросила Бейли проверить кровать. Он приподнял подушки, и там было… Он отпрыгнул назад и закричал: “Там змея!”. Я застыла на месте и расплакалась», — добавила Конвей.
Пара вызвала экстренные службы, которые забрали животное. Оказалось, что змея полтора года назад она уползла от соседей, где все это время находилась рептилия, — неизвестно.
По словам Конвей, в соседней комнате спал ее 6-месячный сын, теперь она с содроганием думает о том, что произошло бы, если бы змея заползла к нему.
После происшествия врачи обследовали девушку, они обнаружили на ее руке укус. Конвей успешно прошла лечение.
Ранее трехметровый питон залез в кровать к спящей австралийке и притворился псом.