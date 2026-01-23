Приморье поддержит семьи погибших и пострадавших в ДТП на Хасане

Семьям, потерявшим близких в автокатастрофе в Хасанском округе 22 января, выплатят материальную помощь в размере 300 тысяч рублей на каждую семью. Соответствующее распоряжение дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а сообщила об этом первый вице-губернатор Вера Щербина в своём Telegram-канале. В отношении пострадавших также определяется необходимый объём дополнительной поддержки.
ДТП произошло вечером 22 января на 56-м километре дороги «Раздольное — Хасан» в районе поселка Барабаш, село Филипповка Хасанского округа. В столкновении участвовали туристический автобус King Long компании «Примавтотранс», следовавший из Китая, и грузовой автовоз FAW Jiefang. Водитель большегруза, гражданин КНР 38 лет, не справился с управлением на повороте; прицеп его транспортного средства выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение с автобусом.
В результате погибли трое граждан России: водитель туристического автобуса и две пассажирки. Пятеро получили травмы различной степени тяжести. На утро 23 января в Хасанской центральной районной больнице находились три женщины; одна прооперирована и в крайне тяжелом состоянии, две остальные — в тяжелом. Мужчина 1954 года рождения находился во Владивостокской клинической больнице № 2 в тяжелом состоянии. Один пострадавший, гражданин Китая, отказался от медицинской помощи.
Для психологической поддержки пострадавших, родственников погибших и иных участников происшествия организована горячая линия:
Прокуратура Приморского края поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия и проверку туристической организацией лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водитель грузовика заключен под стражу.