Приморье поддержит семьи погибших и пострадавших в ДТП на Хасане

В результате погибли трое граждан России: водитель туристического автобуса и две пассажирки. Пятеро получили травмы различной степени тяжести. На утро 23 января в Хасанской центральной районной больнице находились три женщины; одна прооперирована и в крайне тяжелом состоянии, две остальные — в тяжелом. Мужчина 1954 года рождения находился во Владивостокской клинической больнице № 2 в тяжелом состоянии. Один пострадавший, гражданин Китая, отказался от медицинской помощи.