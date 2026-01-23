Названы две страны, используемые россиянами для секс-туризма

Россияне предпочитают два основных направления для секс-туризма. Самые популярные страны для этого вида отдыха назвал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мкртчян. Своим мнением он поделился в беседе с aif.ru.
Оказалось, что страны, популярные для такого типа отдыха у туристов со всего мира — это Таиланд, Куба, Турция, Вьетнам, Мексика. Для российских туристов список короче.
«Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке», — резюмировал эксперт в разговоре с журналистами.
Напомним, секс-туризм охватывает различные формы сексуальной деятельности: стриптиз-клубы, эскорт-услуги и специализированные секс-туры.
