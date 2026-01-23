Ричмонд
Названы две страны, используемые россиянами для секс-туризма

Мкртчян: россияне для секс-туризма едут в Таиланд и Индонезию.

Источник: Комсомольская правда

Россияне предпочитают два основных направления для секс-туризма. Самые популярные страны для этого вида отдыха назвал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мкртчян. Своим мнением он поделился в беседе с aif.ru.

Оказалось, что страны, популярные для такого типа отдыха у туристов со всего мира — это Таиланд, Куба, Турция, Вьетнам, Мексика. Для российских туристов список короче.

«Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке», — резюмировал эксперт в разговоре с журналистами.

Напомним, секс-туризм охватывает различные формы сексуальной деятельности: стриптиз-клубы, эскорт-услуги и специализированные секс-туры.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянам могут заблокировать банковскую карточку при оплате тура. Речь идет о случаях, когда перевод осуществляется не юридическому лицу, а туроператору-фрилансеру на личный счет.