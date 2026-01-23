Пострадавшему в ДТП в Слюдянском районе увеличили размер моральной компенсации

Жителю Читы, который пострадал в ДТП в Слюдянском районе, увеличили размер компенсации. Авария произошла 31 июля 2021 года на трассе «Байкал». Как рассказали КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, тогда автомобили «Тойота Чайзер» и «Тойота Королла» при обгоне столкнулись с «Ниссан Сирена».
— Водитель последней иномарки получил тяжелые травмы и начал длительное лечение, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Суд удовлетворил требования потерпевшего, назначив компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако надзорный орган не согласился с решением. Иркутский областной суд поддержал доводы прокуратуры и водителя и увеличии сумму компенсации до 600 тысяч рублей.
