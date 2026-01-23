Ричмонд
Пострадавшему в ДТП в Слюдянском районе увеличили размер моральной компенсации

Автомобили «Тойота Чайзер» и «Тойота Королла» при обгоне столкнулись с «Ниссан Сирена».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителю Читы, который пострадал в ДТП в Слюдянском районе, увеличили размер компенсации. Авария произошла 31 июля 2021 года на трассе «Байкал». Как рассказали КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, тогда автомобили «Тойота Чайзер» и «Тойота Королла» при обгоне столкнулись с «Ниссан Сирена».

— Водитель последней иномарки получил тяжелые травмы и начал длительное лечение, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Суд удовлетворил требования потерпевшего, назначив компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако надзорный орган не согласился с решением. Иркутский областной суд поддержал доводы прокуратуры и водителя и увеличии сумму компенсации до 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне подросток в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню с автоинспекторами.

