В Башкирии с 23 по 25 января пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В конце недели, с 23 по 25 января, жителей Башкирии приглашают посетить традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщило министерство торговли и услуг республики, они пройдут сразу в 32 населенных пунктах региона.
На ярмарках можно будет приобрести разнообразные свежие продукты от местных производителей. В ассортименте, как правило, представлено мясо, мед, сезонные овощи и другая фермерская продукция.
Полный список адресов и контактов для посещения, где будет организована каждая из 32 ярмарок, опубликован на официальном сайте министерства.
