NTK: Женщина внезапно ожила после того, как ее признали мертвой на месте ДТП

В Бразилии женщина пришла в сознание после того, как ее признали погибшей на месте ДТП. Об этом сообщил портал Need to Know.
Авария произошла на автомагистрали SP-294. Там Фернанду Кристина Поликарпо вышла на проезжую часть, как вдруг ее сбил автомобиль. Прибывший фельдшер констатировал смерть пострадавшей и распорядился отправить тело в морг.
Женщину накрыли спасательным одеялом, а ее матери сообщили о гибели дочери. Однако вскоре на место прибыл другой медик, обслуживающий трассу. И он заметил признаки дыхания. Вскоре врач начал проводить реанимацию.
Как итог, пострадавшую экстренно доставили в больницу города Бауру в штате Сан-Паулу. Оказалось, что она жива. Ее отправили в отделении интенсивной терапии.
Теперь Поликарпо восстанавливается. Врачи отмечают, что динамика положительная. Поэтому скоро женщину отключат от аппарата ИВЛ. А в отношении водителя уже проводится проверка.
Не менее удивительный случай недавно произошел в Таиланде. Там женщину сочли умершей и доставили в храм для кремации, но прямо перед церемонией она пришла в сознание. По словам врачей, мертвой ее сочли из-за тяжелой гипогликемии.