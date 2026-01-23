День пчеловода предложили отмечать в Самарской области

В Самарской области представители профессионального сообщества направили на рассмотрение документ. В губернской думе обсудили создание нового праздника — День пчеловода.
Согласно данным законопроекта, на территории Самарской области зарегистрированы 1176 пчеловодческих хозяйств. Местные жители предложили учредить новый праздник в период проведения Медового спаса — 14 августа.
Введение Дня пчеловода поможет акцентировать внимание на значении пчел и других насекомых, участвующих в опылении, а также на значимости профессии пчеловода, которая играет важную роль в сельском хозяйстве и экономике страны.