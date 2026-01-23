В курганских аптеках не нашлось препарата от рака, дефицит которого заметили в Екатеринбурге

Ранее курганцы сообщали о нехватке и замене противоопухолевого препарата «Палексия». В депздраве отметили, что закупка этого лекарственного препарата, как и любого другого, проводится в соответствии с заявками медицинских организаций при наличии у поставщика. Департамент здравоохранения соответствующие планы закупок сформировал. Кроме того, в медицинских учреждениях есть препараты, аналогичные по характеристикам указанному в запросе. В настоящее время жалоб на необеспечение лекарственным препаратом «Палексия» в департамент не поступало.