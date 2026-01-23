В курганских аптеках не нашлось препарата от рака, дефицит которого заметили в Екатеринбурге

В аптеках Кургана нет в продаже препарата «Карбоплатин», но в онкодиспансере он есть в наличии.
В аптеках Курганской области нет в продаже противоопухолевого препарата «Карбоплатин», который применяется при химиотерапии рака легких, яичников, мочевого пузыря и молочной железы. Перебои с поставками и дефицит препарата ранее заметили в аптеках Свердловской области, из-за чего люди пытаются найти лекарство в соседних регионах.
«В аптечной сети “Курганфармация” препарата “Карбоплатин” в продаже нет», — сообщили в организации. Однако предложили обратиться в аптеку лично, чтобы уточнить, возможно ли получить препарат под заказ. В ряде других крупных аптечных сетях в Кургане препарата также нет в продаже.
В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU ответили: «По информации Курганского областного онкологического диспансера, лекарственный препарат “Карбоплатин” имеется в наличии. Вместе с тем в соответствии с действующими клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ в случае необходимости возможна замена лекарственного препарата аналогичным по характеристикам в соответствии с тактикой лечения».
Ранее курганцы сообщали о нехватке и замене противоопухолевого препарата «Палексия». В депздраве отметили, что закупка этого лекарственного препарата, как и любого другого, проводится в соответствии с заявками медицинских организаций при наличии у поставщика. Департамент здравоохранения соответствующие планы закупок сформировал. Кроме того, в медицинских учреждениях есть препараты, аналогичные по характеристикам указанному в запросе. В настоящее время жалоб на необеспечение лекарственным препаратом «Палексия» в департамент не поступало.