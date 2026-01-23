Минчанин болгаркой вскрыл сейф родителей и более $15 тыс спустил на развлечения

Суд признал фигуранта виновным в краже, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к трем годам заключения и штрафу в доход государства 50 базовых величин (2250 белорусских рублей в январе 2026-го). При этом минчанин получил отсрочку назначенного наказания, обязав не менять место жительства без согласия контролирующего органа, не выезжать за пределы города более чем на один месяц, являться в милицию для регистрации. Также его приговорили к 100 часам общественно полезных работ.