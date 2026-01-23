Минчанин болгаркой вскрыл сейф родителей и более $15 тыс спустил на развлечения

В Минске будут судить молодого человека, который болгаркой вскрыл родительский сейф, чтобы взять деньги на развлечения. Подробности в прокуратуре Советского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 19-летний минчанин. Пока его родители с сестрами ездили на отдых, он болгаркой вскрыл их сейф в квартире и украл 15 тысяч долларов и 100 тысяч российских рублей. По приезду мужчина обратился в милицию.
Тогда и выяснилось, что пока родителей не было дома, минчанин забрал валюту из сейфа. Украденные деньги фигурант потратил на развлечения с друзьями, которым солгал, что заработал в России и выиграл в онлайн-казино.
Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся, причиненный ущерб им возмещен. Кроме того, родители просили строго не наказывать их сына.
Суд признал фигуранта виновным в краже, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к трем годам заключения и штрафу в доход государства 50 базовых величин (2250 белорусских рублей в январе 2026-го). При этом минчанин получил отсрочку назначенного наказания, обязав не менять место жительства без согласия контролирующего органа, не выезжать за пределы города более чем на один месяц, являться в милицию для регистрации. Также его приговорили к 100 часам общественно полезных работ.
