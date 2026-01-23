Лишаются здоровья и машины: два человека пойманы на нетрезвом вождении в Приморье

Житель Приморья осужден за неоднократную езду в нетрезвом виде. Его машина конфискована в доход государства. Другой любитель пьяного вождения получил серьезные травмы, сообщили пресс-службы УМВД России по Приморскому краю и прокуратуры региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Октябрьского района, суд постановил приговор в отношении жителя села Липовцы Октябрьского муниципального округа. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В сентябре 2025 года осужденный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и поехал по дорогам села Липовцы. Ранее он также уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), за что получил штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на полтора года.
За очередной случай пьяного вождения суд назначил обвиняемому штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль Toyota Caldina конфискован в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.
Пьяный водитель в Приморье лишился свободы и машины стоимостью свыше 2 млн рублей.
Toyota RAV4 конфискована в пользу государства.
Другой любитель нетрезвого вождения, 51-летний мужчина, потерял управление автомобилем Toyota Ipsum на 6 км автодороги «Михайловка-Турий Рог». В результате он съехал в кювет и получил перелом ребер и позвоночника. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения и лишали на 18 месяцев права управления транспортным средством за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
При госпитализации в больницу после ДТП у пострадавшего вновь присутствовали признаки опьянения. Его кровь взята для анализа. Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердится, мужчине грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду.
Напомним, житель Уссурийска, уже имевший судимость за вождение в нетрезвом виде, повторно сел за руль пьяным и совершил ДТП. На этот раз суд назначил ему реальный срок лишения свободы и конфисковал автомобиль в доход государства.