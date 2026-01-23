Лишаются здоровья и машины: два человека пойманы на нетрезвом вождении в Приморье

В сентябре 2025 года осужденный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и поехал по дорогам села Липовцы. Ранее он также уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), за что получил штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на полтора года.