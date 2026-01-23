Еще одна беспросветная пятница: Где в Кишиневе отключают электроэнергию — публикуем адреса

В трёх секторах столицы запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Центр:
Хынчештское шоссе, 999 (небытовые потребители) — с 09:20 до 17:20.
Чеканы:
Проф. И. Думенюк, 33, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 — частично с 09:10 до 16:00.
Рышкановка:
Албишоара, 999, пер. Бульбочика, 6, 7−9, 9A, Каля Басарабией, 5, 8, 10/1, Каля Мошилор, 40, Каля Орхеюлуй, 3, 10−22, 28, 11, 17/1, 19a, 21−31, 35, 107, Карьерей, 18A, 30, 36−42, 46, 50, 43−45, 49−51, 55−59, 63−67, 73−79, пер. 1 Карьерей, 1−9, 13, 25A, 33, 2, 2A, 6−10, 16, 16A, 24, пер. 2 Карьерей, 2−6, 10, 16, 20, 24, 30, 5−7, 15−17, 21, Кэрэушилор, 4, Чиркулуй, 50, Дойна, 2−6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1−3, 3A, 2−6, 10, Пьетрэрией, 49/1, пер. 1 Пьетрэрией, 30, 37, пер. 2 Пьетрэрией, 19, 23, 26, 26A, 34, 45, пер. Пьетрэрией, 39, Подгоренилор, 4−6, 7A, Вистерничень, 26, 26/1, 26/2, 42, 58, 62, 62A, 64, 68 — частично с 09:20 до 16:00.
