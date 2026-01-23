Ошибки в трудовой книжке теперь можно исправить онлайн

Сервис позволяет гражданам проверить сведения о своём трудовом стаже и при необходимости внести изменения без визита в государственные органы.
Как это сделать?
Для подачи заявления необходимо:
зайти на портал my.gov.uz и пройти авторизацию;
выбрать услугу «Редактирование сведений о трудовой деятельности в Единой национальной трудовой системе»;
заполнить необходимые данные и отправить заявление.
Поданное заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.
Важно помнить: корректность информации о трудовом стаже и профессиональной деятельности напрямую влияет на назначение пенсии и получение других социальных выплат. Поэтому стоит регулярно проверять свои данные и не откладывать их исправление, если вы обнаружили ошибки.