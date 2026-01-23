Ошибки в трудовой книжке теперь можно исправить онлайн

Vaib.uz (новости Узбекистана. 23 января). Вы заметили, что в Единой национальной трудовой системе данные о вашей трудовой деятельности указаны неверно, либо на ваше имя оформлены трудовые договоры без вашего участия? Теперь такие ситуации можно решить дистанционно через госпортал my.gov.uz.