Ошибки в трудовой книжке теперь можно исправить онлайн

Vaib.uz (новости Узбекистана. 23 января). Вы заметили, что в Единой национальной трудовой системе данные о вашей трудовой деятельности указаны неверно, либо на ваше имя оформлены трудовые договоры без вашего участия? Теперь такие ситуации можно решить дистанционно через госпортал my.gov.uz.

Источник: Vaib.Uz

Сервис позволяет гражданам проверить сведения о своём трудовом стаже и при необходимости внести изменения без визита в государственные органы.

Как это сделать?

Для подачи заявления необходимо:

зайти на портал my.gov.uz и пройти авторизацию;

выбрать услугу «Редактирование сведений о трудовой деятельности в Единой национальной трудовой системе»;

заполнить необходимые данные и отправить заявление.

Поданное заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Важно помнить: корректность информации о трудовом стаже и профессиональной деятельности напрямую влияет на назначение пенсии и получение других социальных выплат. Поэтому стоит регулярно проверять свои данные и не откладывать их исправление, если вы обнаружили ошибки.