57 свастик обнаружили на детской площадке в еврейском районе Бруклина

Двух подростков задержали в еврейском районе Бруклина после акта вандализма на детской площадке.

Источник: Комсомольская правда

В преимущественно еврейском районе Боро-Парк в Бруклине (Нью-Йорк) на детской площадке обнаружили около 57 нарисованных свастик и надпись «Адольф Гитлер». Как сообщает CNN, полиция задержала двух 15-летних подростков по подозрению в совершении этого акта вандализма.

По данным правоохранительных органов, первый случай был зафиксирован в понедельник, когда на горках, стенах и земле в парке Грейвсенд обнаружили 16 свастик, нанесённых красной краской. В среду на той же площадке нашли уже 57 символов, выполненных красным, синим и желтым цветом. Обоим несовершеннолетним предъявлены обвинения, одному из них также инкриминируют умышленное причинение вреда имуществу на почве ненависти.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул назвала произошедшее «гнусным актом антисемитизма», произошедшим на фоне длительных угроз в адрес еврейской общины города. Расследованием обоих инцидентов занимается оперативная группа полиции Нью-Йорка.

Не менее скандальный инцидент недавно произошел в Германии. Там вандалы облили краской и обмотали скотчем памятник евреям. Все случилось прямо в Берлине. Теперь полиция ищет злоумышленников.