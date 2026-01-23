57 свастик обнаружили на детской площадке в еврейском районе Бруклина

В преимущественно еврейском районе Боро-Парк в Бруклине (Нью-Йорк) на детской площадке обнаружили около 57 нарисованных свастик и надпись «Адольф Гитлер». Как сообщает CNN, полиция задержала двух 15-летних подростков по подозрению в совершении этого акта вандализма.
По данным правоохранительных органов, первый случай был зафиксирован в понедельник, когда на горках, стенах и земле в парке Грейвсенд обнаружили 16 свастик, нанесённых красной краской. В среду на той же площадке нашли уже 57 символов, выполненных красным, синим и желтым цветом. Обоим несовершеннолетним предъявлены обвинения, одному из них также инкриминируют умышленное причинение вреда имуществу на почве ненависти.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул назвала произошедшее «гнусным актом антисемитизма», произошедшим на фоне длительных угроз в адрес еврейской общины города. Расследованием обоих инцидентов занимается оперативная группа полиции Нью-Йорка.
Не менее скандальный инцидент недавно произошел в Германии. Там вандалы облили краской и обмотали скотчем памятник евреям. Все случилось прямо в Берлине. Теперь полиция ищет злоумышленников.