57 свастик обнаружили на детской площадке в еврейском районе Бруклина

По данным правоохранительных органов, первый случай был зафиксирован в понедельник, когда на горках, стенах и земле в парке Грейвсенд обнаружили 16 свастик, нанесённых красной краской. В среду на той же площадке нашли уже 57 символов, выполненных красным, синим и желтым цветом. Обоим несовершеннолетним предъявлены обвинения, одному из них также инкриминируют умышленное причинение вреда имуществу на почве ненависти.