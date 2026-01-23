Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не удастся достичь соглашения с Россией об урегулировании. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
По словам Трампа, он считал, что президент России Владимир Путин стремится получить всю территорию целиком. Глава Белого дома подчеркнул, что Россия не станет двигаться дальше, если не будет заключено соглашение.
Источники РИА Новости отмечают, что Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. В частности, Москва принимает участие в обсуждении предложенного США мирного плана.
На пресс-конференции с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа один из журналистов спросил главу Белого дома о том, какое послание он бы направил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ответ на это американский лидер в очередной раз призвал к работе над завершением украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу между представителями России, США и Украины, которая должна пройти 23 января в Объединенных Арабских Эмиратах.