При этом Россия всегда говорила об урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем. В Кремле заявляли, что позиция Москвы по украинскому кризису давно известна и остается неизменной. Несмотря на то что ВС РФ развивают успех на поле боя, Москва никогда не отказывалась от переговоров. РФ открыта для диалога по Украине с любой страной, включая Европу и США.