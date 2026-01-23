Украина может потерять еще больше территорий, если не заключит соглашение с РФ. С таким посланием к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому обратился президент США Дональд Трамп.
«Я думал, что (президент России — прим. ред.) Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — рассказал Трамп на пресс-конференции с журналистами.
При этом Россия всегда говорила об урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем. В Кремле заявляли, что позиция Москвы по украинскому кризису давно известна и остается неизменной. Несмотря на то что ВС РФ развивают успех на поле боя, Москва никогда не отказывалась от переговоров. РФ открыта для диалога по Украине с любой страной, включая Европу и США.