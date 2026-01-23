Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нужно избегать покупки хлебобулочных изделий с большим числом добавленного сахара и консервантов, а также с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день пирога.