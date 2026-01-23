Предпринимателю в Ростовской области запретили производить молочную продукцию

Индивидуальному предпринимателю в Ростовской области через суд запретили производить молочную продукцию. Причина — неоднократный оборот фальсификата, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Как уточнили в надзорном ведомстве, грубые ветеринарные нарушения на производственной площадке фиксировали в течение двух лет, в 2024 и 2025 годах. В частности, выявляли несоответствие продукции по жирно-кислотному составу, а также находили запрещенные растительные масла и жиры.
— Службой применялись профилактические меры, направлялись информационные письма, но производитель не исправил ситуацию. После этого подали иск, — рассказали в управлении Россельхознадзора.
В январе 2025 года по решению суда предпринимателю запретили производить сладко-сливочное и сливочное масло, сметану, а также творог с изюмом. Об этом уже оповестили судебных приставов для принудительного исполнения постановления.
