Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: количество городских асфальтобетонных заводов выросло до 15

Необходимые для проведения дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств материалы выпускаются на заводах, расположенных в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Необходимые для проведения дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств материалы выпускаются на заводах, расположенных в Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще в 2010 году город был вынужден закупать асфальтобетонные смеси у различных производителей при отсутствии единой системы контроля качества. Первый собственный городской завод был введен в эксплуатацию в 2014 году, а к прошлому году их количество увеличилось до 15.

В зависимости от типа дорог и характера ремонтных работ применяются разные составы смесей. На московских предприятиях организован единый производственный цикл с трехступенчатой системой контроля качества.

Смеси изготавливаются из отечественного сырья, которое проходит строгую проверку в лабораториях на территории заводов. Часть компонентов город закупает у региональных производителей на условиях долгосрочных инвестиционных соглашений. В частности, по офсетному контракту столица уже получает сверхпрочный щебень габбро-диабаз из Карелии. Также планируется закупка стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий из Владимирской области.

Заводы расположены в разных округах Москвы, что существенно сокращает время доставки материалов к местам проведения работ. Производственные мощности полностью покрывают потребности города.

В рамках программы комплексного благоустройства улиц за два года обновлено около 1,3 тысячи объектов. В 2025 году был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 километра. С применением технологии бесшовной укладки отремонтирован участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы.

Всего в прошлом году работы по благоустройству проводились более чем на 3,7 тысячи объектах, включая свыше 2,4 тысячи дворовых территорий.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше