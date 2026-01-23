Собянин: количество городских асфальтобетонных заводов выросло до 15

Необходимые для проведения дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств материалы выпускаются на заводах, расположенных в Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще в 2010 году город был вынужден закупать асфальтобетонные смеси у различных производителей при отсутствии единой системы контроля качества. Первый собственный городской завод был введен в эксплуатацию в 2014 году, а к прошлому году их количество увеличилось до 15.
В зависимости от типа дорог и характера ремонтных работ применяются разные составы смесей. На московских предприятиях организован единый производственный цикл с трехступенчатой системой контроля качества.
Смеси изготавливаются из отечественного сырья, которое проходит строгую проверку в лабораториях на территории заводов. Часть компонентов город закупает у региональных производителей на условиях долгосрочных инвестиционных соглашений. В частности, по офсетному контракту столица уже получает сверхпрочный щебень габбро-диабаз из Карелии. Также планируется закупка стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий из Владимирской области.
Заводы расположены в разных округах Москвы, что существенно сокращает время доставки материалов к местам проведения работ. Производственные мощности полностью покрывают потребности города.
В рамках программы комплексного благоустройства улиц за два года обновлено около 1,3 тысячи объектов. В 2025 году был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 километра. С применением технологии бесшовной укладки отремонтирован участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы.
Всего в прошлом году работы по благоустройству проводились более чем на 3,7 тысячи объектах, включая свыше 2,4 тысячи дворовых территорий.