Собянин: количество городских асфальтобетонных заводов выросло до 15

Он отметил, что еще в 2010 году город был вынужден закупать асфальтобетонные смеси у различных производителей при отсутствии единой системы контроля качества. Первый собственный городской завод был введен в эксплуатацию в 2014 году, а к прошлому году их количество увеличилось до 15.