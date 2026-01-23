Хоценко поблагодарил спасателей и пожарных за профилактику ЧС в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел 23 января совещание по итогам работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны за 2025 год. Он выразил благодарность спасательным и противопожарным службам за слаженную работу, благодаря которой удалось избежать крупных аварий и катастроф.
По словам Хоценко, в прошлом году обстановка в регионе оставалась стабильной: несмотря на природные риски, ни один пожар не перекинулся на населенные пункты или объекты экономики, а последствия паводков и возгораний устранялись оперативно. Эффективность показали превентивные меры — обновление минерализованных полос, усиление взаимодействия с лесным хозяйством и раннее выявление угроз.
Фото: Вячеслав Крузман.
На 2026 год ключевой задачей определена плановая подготовка к паводкоопасному и пожароопасному периодам. В регионе продолжается развитие системы мониторинга: используются данные космического наблюдения, аналитические модели прогнозирования паводков, регулярно проводятся учения. В этом году Омская область примет участие в межрегиональных и всероссийских тренировках, а также организует собственные комплексные учения.
Фото: Вячеслав Крузман.
В завершение совещания Виталий Хоценко вместе с начальником ГУ МЧС России по Омской области Владиславом Колодинским вручил ведомственные награды и благодарности сотрудникам аварийно-спасательных и противопожарных формирований, а также представителям организаций и органов власти за вклад в безопасность жителей региона.