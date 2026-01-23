Хоценко поблагодарил спасателей и пожарных за профилактику ЧС в Омской области

По словам Хоценко, в прошлом году обстановка в регионе оставалась стабильной: несмотря на природные риски, ни один пожар не перекинулся на населенные пункты или объекты экономики, а последствия паводков и возгораний устранялись оперативно. Эффективность показали превентивные меры — обновление минерализованных полос, усиление взаимодействия с лесным хозяйством и раннее выявление угроз.