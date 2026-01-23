Ричмонд
МВД перечислило популярные предлоги мошенников, чтобы получить код из СМС

Россиянам напомнили, что запрос кода — самый явный признак мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредили о самой популярной схеме обмана, когда мошенники под видом записи на приём в государственное учреждение выманивают у граждан коды подтверждения из СМС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками различных служб, и рассказывают о «перерасчёте» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации или других подобных вопросах. Они приглашают граждан в учреждение, а для «подтверждения записи» просят назвать код из пришедшего сообщения. В МВД подчеркивают, что такой код подтверждает личность и является главной целью атаки на первом этапе.

Россиянам напомнили, что для записи на приём в государственные органы верификация по СМС не применяется — это делается исключительно через официальные сервисы или портал «Госуслуги». Любой запрос кода из СМС по телефону или в мессенджерах является самым явным признаком мошенничества.

Прежде доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечал, что в 2026 году мошенники будут чаще использовать дипфейки и фишинг. По его оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.