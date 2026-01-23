МВД перечислило популярные предлоги мошенников, чтобы получить код из СМС

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками различных служб, и рассказывают о «перерасчёте» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации или других подобных вопросах. Они приглашают граждан в учреждение, а для «подтверждения записи» просят назвать код из пришедшего сообщения. В МВД подчеркивают, что такой код подтверждает личность и является главной целью атаки на первом этапе.