МВД перечислило популярные предлоги мошенников, чтобы получить код из СМС

Специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредили о самой популярной схеме обмана, когда мошенники под видом записи на приём в государственное учреждение выманивают у граждан коды подтверждения из СМС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками различных служб, и рассказывают о «перерасчёте» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации или других подобных вопросах. Они приглашают граждан в учреждение, а для «подтверждения записи» просят назвать код из пришедшего сообщения. В МВД подчеркивают, что такой код подтверждает личность и является главной целью атаки на первом этапе.
Россиянам напомнили, что для записи на приём в государственные органы верификация по СМС не применяется — это делается исключительно через официальные сервисы или портал «Госуслуги». Любой запрос кода из СМС по телефону или в мессенджерах является самым явным признаком мошенничества.
Прежде доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечал, что в 2026 году мошенники будут чаще использовать дипфейки и фишинг. По его оценке, преступники делают ставку на подмену голосов и изображений близких людей или руководителей, чтобы повысить доверие жертвы.