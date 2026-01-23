В Прикамье в 2026 году отремонтируют 12 муниципальных мостов

Самым крупным объектом станет мост через реку Сылву в Кишертском округе. Его длина — 136,6 метра. Сооружение находится на автодороге Семсовхоз — Кишерть — Красный Яр, рядом с селом Спасо-Барда. Мост был построен в 1986 году и является ключевой транспортной связью для нескольких сел и деревень. По нему ежедневно ездят школьные и муниципальные автобусы. Специалисты признали объект ограниченно работоспособным. В рамках ремонта запланированы восстановление опор и пролетов, замена ограждений, обновление проезжей части и тротуаров, устройство гидроизоляции, водоотвода и освещения. Начать работы планируют в мае.