В Прикамье в 2026 году отремонтируют 12 муниципальных мостов

В Пермском крае в 2026 году планируется привести в порядок 12 мостов местного значения, расположенных в восьми округах региона. Шесть сооружений обновят в рамках капитального ремонта. Общая длина всех объектов превышает 530 метров.
Ремонт затронет мосты в Пермском, Октябрьском, Суксунском, Юрлинском, Юсьвинском, Кудымкарском, Кишертском и Бардымском округах.
Самым крупным объектом станет мост через реку Сылву в Кишертском округе. Его длина — 136,6 метра. Сооружение находится на автодороге Семсовхоз — Кишерть — Красный Яр, рядом с селом Спасо-Барда. Мост был построен в 1986 году и является ключевой транспортной связью для нескольких сел и деревень. По нему ежедневно ездят школьные и муниципальные автобусы. Специалисты признали объект ограниченно работоспособным. В рамках ремонта запланированы восстановление опор и пролетов, замена ограждений, обновление проезжей части и тротуаров, устройство гидроизоляции, водоотвода и освещения. Начать работы планируют в мае.
В Юсьвинском округе капитально обновят мост через реку Иньву длиной 95,5 метра на дороге Юсьва — Архангельское. Его состояние оценивается как предаварийное. Сооружение важно для межмуниципального сообщения и транспортной доступности ряда населенных пунктов, а также для развития туризма. Ремонт стартовал еще в прошлом году, текущая готовность объекта — 23%.
Больше всего мостов приведут в порядок в Пермском муниципальном округе. Здесь запланирован ремонт сооружений через реки Юг, Северную, Платошинку и Мулянку. Мост через Мулянку отремонтируют капитально. Работы на части объектов уже начались, по одному из мостов сейчас выбирают подрядчика.
В Октябрьском округе обновят мост через реку Сарс на подъезде к рабочему поселку. Здесь восстановят мостовое полотно, деформационные швы, тротуары, ограждения и систему водоотвода.
В Суксунском округе капитальный ремонт ждет мост в деревне Кошелево, построенный в 1979 году. Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Работы уже ведутся, готовность составляет 12%.
В Юрлинском округе капитально перестроят мост через реку Лопву на дороге Юрла — Усть-Березовка. Он соединяет более 15 населенных пунктов. Старое сооружение разберут и возведут новое, с современным освещением и проезжей частью. Готовность объекта — 23%.
В Кудымкарском округе отремонтируют два моста — через реки Ёгву и Куву. Работы должны повысить безопасность движения и улучшить транспортную связь внутри округа.
Еще один объект — мост через реку Искирь в Бардымском округе, расположенный на дороге Елпачиха — Зайцево — Брюзли, рядом с автобусной остановкой.
Кроме того, в перечень объектов 2026 года включены еще два моста, которые были отремонтированы досрочно в 2025 году — через реки Савинку и Шудью. Их приемка состоялась в ноябре.
В Минтрансе также сообщили, что в 2026 году продолжится ремонт региональных мостов. Всего планируется привести в нормативное состояние 16 таких сооружений, большинство из них — с капитальным обновлением.