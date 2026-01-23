Ключевые направления развития Дальнего Востока обсудили на федеральном уровне

Несмотря на масштабную федеральную поддержку, включающую строительство и модернизацию более 130 объектов и программы «Земский доктор», в регионе сохраняется дефицит кадров и низкая доступность помощи в отдаленных районах. Для решения этих проблем с 2024 года введен повышающий коэффициент к субвенции ОМС в размере 1,5, что выделит дополнительно 11,2 млрд рублей к 2026 году.