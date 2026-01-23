Ричмонд
Ключевые направления развития Дальнего Востока обсудили на федеральном уровне

Губернатор Хабаровского края принял участие в заседании Правительственной комиссии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. Основной темой стало повышение доступности и качества здравоохранения в макрорегионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Несмотря на масштабную федеральную поддержку, включающую строительство и модернизацию более 130 объектов и программы «Земский доктор», в регионе сохраняется дефицит кадров и низкая доступность помощи в отдаленных районах. Для решения этих проблем с 2024 года введен повышающий коэффициент к субвенции ОМС в размере 1,5, что выделит дополнительно 11,2 млрд рублей к 2026 году.

Губернатор Демешин отметил, что в Хабаровском крае используются выездные бригады и телемедицина. За последний год введено 13 модульных ФАПов, обновлено более 1200 единиц оборудования, а смертность от болезней кровообращения достигла исторического минимума.

Особое внимание было уделено демографической политике. Благодаря дальневосточному демографическому пакету, включающему выплаты и льготную ипотеку, уровень рождаемости в ДФО превышает среднероссийский. В Хабаровском крае число многодетных семей за три года выросло на 26%.

Также на заседании обсуждалось развитие микроэлектроники, где Хабаровский край совместно с FineLine создает крупнейшее в регионе производство печатных плат, и меры по повышению эффективности энергоснабжения.