Сколько стоят автомобили на рынке Сергели

Chevrolet Tracker сегодня является одной из самых сложных моделей на вторичном рынке. Причина — скидки в 30−40 млн сумов, которые предлагают официальные дилеры, что сильно давит на цены «вторички». Поэтому Tracker 2023 года с пробегом около 40 тыс. км не опускается ниже $16 тыс. Продавцы не готовы к серьезным уступкам.