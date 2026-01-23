Ричмонд
Сколько стоят автомобили на рынке Сергели

YouTube-канал Xurshid Obzor изучил стоимость реальных сделок по купле-продажи машин на автомобильном рынке Сергелийского района Ташкента. На основе видео Kursiv Uzbekistan изучил сколько стоят автомобили на Сергели. При торгах заметна существенная разница между ценами в объявлениях и реальными сделками. Многие продавцы выставляют завышенные цены, однако в процессе торга суммы снижаются.

Источник: Курсив

Chevrolet Malibu.

Chevrolet Malibu по-прежнему остается одной из самых востребованных моделей. Malibu 2013 года с пробегом около 70 тыс. км в объявлениях стоят примерно $15 тыс. Однако в реальных сделках такие автомобили продаются в диапазоне $12−13 тыс.

Malibu 2015 года стоят дороже. За варианты с пробегом около 47 тыс. км, с хорошим состоянием окраски и технических данных просят $14,5−15 тыс.

Malibu с установленным метановым оборудованием также пользуются спросом. Версии с автоматической коробкой передач и пробегом около 58 тыс. км начинаются от $15 тыс. и в ходе торга могут опускаться до $14 тыс. Фактор экономичности поддерживает интерес к этой модели.

Kia Sportage.

Kia Sportage на рынке оценивается как надежный кроссовер. В продаже представлены автомобили 2022 года в полной комплектации с пробегом 27−35 тыс. км. Если состояние хорошее, серьезных недостатков по кузову и салону нет, то цена на такие автомобили составляет около $25 тыс.

Kia Sorento.

На рынке Сергели в основном предлагаются версии Kia Sorento 2023 года. Автомобили с небольшим пробегом и в хорошем общем состоянии оцениваются примерно в $33 тыс.

Для тех, кто ищет просторный и комфортный кроссовер, эта модель рассматривается как достойная альтернатива местным автомобилям.

Китайские автомобили (BYD).

Среди китайских автомобилей растет интерес к гибридным моделям BYD. За гибрид с пробегом около 33 тыс. км просят $17,8 тыс. Покупатели, ищущие более доступный гибрид, все чаще обращают внимание на эту модель.

На рынке также немало автомобилей Hyundai, работающих на пропане. Машины с пробегом около 98 тыс. км предлагаются в диапазоне $13−13,5 тыс. Низкие эксплуатационные расходы за счет газа поддерживают стабильный спрос на эти модели.

Chevrolet Tracker.

Chevrolet Tracker сегодня является одной из самых сложных моделей на вторичном рынке. Причина — скидки в 30−40 млн сумов, которые предлагают официальные дилеры, что сильно давит на цены «вторички». Поэтому Tracker 2023 года с пробегом около 40 тыс. км не опускается ниже $16 тыс. Продавцы не готовы к серьезным уступкам.

В целом на автомобильном рынке Сергели наблюдается заметный разброс цен. Цифры в объявлениях не совпадают с реальными суммами сделок. Эксперты рекомендуют не спешить, тщательно проверять автомобиль и грамотно вести переговоры. Рынок остается активным, но реальная выгода чаще достается терпеливым покупателям.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узбекистане официально представили Chevrolet Damas 3.