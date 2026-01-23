В Челябинске умерли в один день почетный профессор и доцент ЧелГУ

Доктор педагогических наук, профессор Петр Чернецов скончался на 84-м году жизни. Более полувека — 56 лет — он посвятил работе в сфере образования и стал одной из ключевых фигур в становлении педагогической школы Челябинского государственного университета. Под его научным руководством были защищены свыше 30 диссертаций, в том числе три докторские.