В Челябинске умерли в один день почетный профессор и доцент ЧелГУ

Научное сообщество потерядо сразу двух ярких специалистов (архивное фото).
В Челябинском госуниверситете скончались почетный профессор Петр Чернецов и доцент кафедры прикладной экономики и маркетинга Владимир Злоказов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Вчера, 22 января, на 84-м году жизни ушел из жизни выдающийся педагог, ученый и наставник, Почетный профессор ЧелГУ, доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Петр Иванович Чернецов. С прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни доцент кафедры прикладной экономики и маркетинга факультета экономики и управления ЧелГУ, кандидат экономических наук Владимир Федорович Злоказов», — сообщили в пресс-службе вуза.
Доктор педагогических наук, профессор Петр Чернецов скончался на 84-м году жизни. Более полувека — 56 лет — он посвятил работе в сфере образования и стал одной из ключевых фигур в становлении педагогической школы Челябинского государственного университета. Под его научным руководством были защищены свыше 30 диссертаций, в том числе три докторские.
Злоказов также умер после продолжительной болезни. Общий стаж работы достиг 44 лет, в том числе 34 года — по специальности. Преподавал экономические и управленческие дисциплины.