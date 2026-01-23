Искусственный интеллект начнет анализировать уроки в школах Владивостока

На форуме также были озвучены ключевые достижения системы образования края. В 2025 году Приморье впервые сравнялось со среднероссийским баллом ЕГЭ по математике, а семь школьников стали призерами всероссийских олимпиад. Особо отмечены два победителя международных олимпиад по математике и искусственному интеллекту.