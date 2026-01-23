Искусственный интеллект начнет анализировать уроки в школах Владивостока. Для работы ИИ-ассистента министерство образования Приморского края уже приобрело партию видеокамер, которые скоро установят в школьных классах. Об этом рассказала в рамках форума образования и инноваций «Владивосток — 2026» (12+) министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Специальная программа «Ассистент преподавателя» (12+) будет оценивать занятия по семи параметрам: от методических приемов до уровня эмоциональности ведения урока.
«Потребность в ускоренном технологическом развитии такова, что жизненно важно использовать весь потенциал края — университеты, колледжи, предприятия. правительство Приморья, администрация Владивостока обновляют инфраструктуру, приобретают современное оборудование. Задача же педагогов — использовать всё по максимуму: исследовать, создавать проекты, повышать качество образования, делать учебный процесс более современным и безопасным. Обучайте и развивайте наших детей, воспитывайте патриотов!», — заявила Эльвира Шамонова.
На форуме также были озвучены ключевые достижения системы образования края. В 2025 году Приморье впервые сравнялось со среднероссийским баллом ЕГЭ по математике, а семь школьников стали призерами всероссийских олимпиад. Особо отмечены два победителя международных олимпиад по математике и искусственному интеллекту.
В регионе сегодня работают 573 специализированных класса, созданных в партнерстве с 68 предприятиями, а 63% школ оснащены современным образовательным пространством.
Форум образования и инноваций «Владивосток — 2026» проходит