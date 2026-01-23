Ричмонд
КГК Беларуси запретил рекламу уборки подъездов в виде «квитанций» на 6,95 рубля

Белорусы пожаловались на рекламу уборки подъездов — вот что решил Госконтроль.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области Госконтроль запретил неэтичную рекламу, связанную с уборкой подъездов. Подробности рассказали в телеграм-канале Комитета госконтроля.

Так, жители Витебска пожаловались в КГК на рекламу об уборке подъезда, которую коммерческие компании помещали в их почтовые ящики. Кроме рекламы своих услуг в таких «квитанциях» указывали информация по оплате, примерно следующего содержания: «к оплате на 26.12.2025 — 6,95 рубля».

По сути, белорусам предлагали оплатить услуги, на оказание которых они не заключали договор. При этом в коммерческой структуре прокомментировали, что такие «квитанции» были предложением заключить договор оферты на уборку подъезда, где фактом согласия являлась оплата.

В Госконтроле подчеркнули, что подобная информация является неэтичной рекламой. В Беларуси законом о рекламе это запрещено.

— Руководителю коммерческой компании вынесено предписание о недопустимости распространения ненадлежащей рекламы, — прокомментировали в КГК.

