Жительница Башкирии ответит за смертельное «пьяное» ДТП

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, авария произошла в июле 2025 года. Ночью женщина, будучи нетрезвой, управляла автомобилем «Лада Калина» и не справилась с управлением, врезавшись в металлический столб. В результате этого столкновения ее пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.