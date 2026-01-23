Жительница Башкирии ответит за смертельное «пьяное» ДТП

В Башкирии в суд передано уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Кумертау, обвиняемой в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, авария произошла в июле 2025 года. Ночью женщина, будучи нетрезвой, управляла автомобилем «Лада Калина» и не справилась с управлением, врезавшись в металлический столб. В результате этого столкновения ее пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
Обвиняемая, по данным следствия, полностью признала свою вину. Теперь материалы дела будут рассматриваться по существу в Кумертауском межрайонном суде.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.