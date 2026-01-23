В ЯНАО работникам логистической компании задолжали более 30 миллионов рублей

Компания имела возможность платить зарплату, но не делала этого.
В Губкинском (ЯНАО) работникам ООО «АМК» не выплатили зарплаты на сумму свыше 32 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что перед 170 работниками организации, оказывающей услуги по перевозке грузов, в период с августа по октябрь 2025 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 32 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре ЯНАО. Организация направляла деньги на иные цели, при этом имела возможность выплаты зарплат.
После возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации), ООО «АМК» погасила часть долгов перед работниками. Было выплачено более 22 млн рублей. Ход уголовного дела и выплаты продолжает контролировать окружная прокуратура.