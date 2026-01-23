В ЯНАО работникам логистической компании задолжали более 30 миллионов рублей

«Установлено, что перед 170 работниками организации, оказывающей услуги по перевозке грузов, в период с августа по октябрь 2025 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 32 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре ЯНАО. Организация направляла деньги на иные цели, при этом имела возможность выплаты зарплат.