Почти −40 градусов: названа самая морозная точка в Курганской области

В Далматово температура опустилась до −39,9 градуса.
Ночью и утром 23 января в Курганской области зафиксировали экстремальные морозы до −39,9 градуса. Самая низкая температура отмечена в Далматово. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Самая низкая температура была в Далматово: −39,9 градуса, в Кургане −35,6», — передает Винштейн в своем tg-канале «Погода 45». В Целинном температура воздуха составила −37,7, в Памятном и Лебяжье по −37,6.
В Шатрово температура опустилась до −36,1, в Шадринске −35,9, в Макушино — до −35,8. Самой «теплой точкой» стала Шумиха. Там температурный показатель составил −31,6 градуса.
Сильные морозы в Курганской области фиксируются на протяжении всей недели: ранее, в ночь на 16 января, температура опускалась до −34,4 градуса, минимальное значение тогда зафиксировали в селе Памятное. Ночь и утро 15 января также вошли в число самых холодных за зиму, когда в нескольких округах региона столбики термометров опускались ниже −35 градусов.