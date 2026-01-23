Почти −40 градусов: названа самая морозная точка в Курганской области

Сильные морозы в Курганской области фиксируются на протяжении всей недели: ранее, в ночь на 16 января, температура опускалась до −34,4 градуса, минимальное значение тогда зафиксировали в селе Памятное. Ночь и утро 15 января также вошли в число самых холодных за зиму, когда в нескольких округах региона столбики термометров опускались ниже −35 градусов.