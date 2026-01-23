В России сократят изучение иностранных языков

Ранее рекомендованный объем учебного времени на изучение иностранных языков в школах составлял 510 часов. Он распределялся следующим образом: в 5-м классе — 102 часа (по три часа в неделю), в 6-м — 102 часа (три часа в неделю), в 7-м — 102 часа (три часа в неделю), в 8-м — 102 часа (три часа в неделю), в 9-м — 102 часа (также три часа в неделю).