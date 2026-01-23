В России сократят изучение иностранных языков

Часы для изучения иностранного языка сокращают, чтобы оптимизировать нагрузку на детей.
Минпросвещения РФ в 2026 году планирует сократить количество учебных часов по иностранным языкам для учащихся 5−7-х классов. Такие положения зафиксированы в проекте приказа ведомства.
В документе указано, что суммарный объем изучения английского, испанского, китайского, французского и немецкого языков в 2026 учебном году может быть уменьшен до 408 часов. При этом для каждого из 5-го, 6-го и 7-го классов предусматривается по 68 часов в год, что соответствует двум учебным часам в неделю, делится ТАСС.
Ранее рекомендованный объем учебного времени на изучение иностранных языков в школах составлял 510 часов. Он распределялся следующим образом: в 5-м классе — 102 часа (по три часа в неделю), в 6-м — 102 часа (три часа в неделю), в 7-м — 102 часа (три часа в неделю), в 8-м — 102 часа (три часа в неделю), в 9-м — 102 часа (также три часа в неделю).
Планы по сокращению количества часов были известны уже давно. В августе Минпросвещения отмечало, что такие шаги нацелены на оптимизацию нагрузки и рациональное распределение учебного времени.