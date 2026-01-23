В Telegram начался масштабный сбой

Ранее в России начали вводить меры против Telegram из ‑за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя массовые жалобы пользователей на перебои с загрузкой и отправкой роликов в мессенджере.