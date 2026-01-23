В Telegram начался масштабный сбой

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера.
Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с проблемами в работе приложения. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.
Согласно данным портала, за последний час поступило 58 жалоб на перебои, за сутки — 678. Больше всего сообщений о проблемах поступили из Республики Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, Саратовской, Тюменской Астраханской областей.
Сообщается о невозможности открыть приложение и загрузить сообщения. Сбой мобильного приложения отмечают 39% пользователей. На отсутствие оповещений пожаловалось 27% обратившихся, на проблемы с сайтом — 21%, на общий сбой работы Telegram — 10%.
Ранее в России начали вводить меры против Telegram из ‑за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя массовые жалобы пользователей на перебои с загрузкой и отправкой роликов в мессенджере.