Дочь 101-летней женщины назвала вредные секреты ее долголетия

Сунин объяснила, что раньше ее мать была очень активной: убиралась дома, принимала гостей, много гуляла. Но однажды она упала и серьезно повредила руку. Родственники стали выполнять многие домашние обязанности вместо Юэцинь, и она стала тратить освободившееся время на сон днем. Таким образом ее режим дня сдвинулся.