Джиган отдаст Самойловой имущество почти на полмиллиарда, если не оспорит договор

Рэпер Джиган может передать супруге Оксане Самойловой имущество почти на полмиллиарда рублей, если не удастся оспорить брачный договор. Об этом сообщает Shot.

Вся семейная недвижимость оформлена на рэпера, и теперь его защита намерена доказать, что он согласился на передачу имущества «в уязвимом состоянии».

В списке недвижимости Джигана — трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен» площадью почти 1300 квадратных метров. Внутри, как отмечают журналисты, есть хамам, кинотеатр, камин, кабинет, тренажерный зал и другие удобства. Кроме того, дом украшен дорогой отделкой, дизайнерским ремонтом и располагается на участке в 22 сотки. По оценкам экспертов, его стоимость вместе с участком превышает 350 миллионов рублей.

Кроме того, у Джигана зарегистрированы три квартиры. Источник уточнил, что первая — однокомнатная площадью 34 квадратных метра в Войковском районе — была приобретена в 2015 году и оценивается в 12 миллионов рублей. Через полгода рэпер стал владельцем второй квартиры в 36 квадратных метров в Хорошевском районе стоимостью 16 миллионов. Третья недвижимость — двухкомнатная квартира 63 квадратных метра в Очаково-Матвеевском, приобретенная в 2018 году, оценивается в 25 миллионов рублей.

Помимо этого, как отмечает Telegram-канал, Оксане Самойловой может достаться Volkswagen Multivan, купленный в 2018 году, стоимость которого сейчас — около четырех миллионов рублей.

Адвокат Джигана заявил, что при подписании брачного договора музыкант принимал лекарства и не до конца понимал свои действия, что может стать основанием для оспаривания соглашения.

«Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, является ли это причиной для оспаривания договора и на чью сторону может встать суд.