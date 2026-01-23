Джиган отдаст Самойловой имущество почти на полмиллиарда, если не оспорит договор

Кроме того, у Джигана зарегистрированы три квартиры. Источник уточнил, что первая — однокомнатная площадью 34 квадратных метра в Войковском районе — была приобретена в 2015 году и оценивается в 12 миллионов рублей. Через полгода рэпер стал владельцем второй квартиры в 36 квадратных метров в Хорошевском районе стоимостью 16 миллионов. Третья недвижимость — двухкомнатная квартира 63 квадратных метра в Очаково-Матвеевском, приобретенная в 2018 году, оценивается в 25 миллионов рублей.