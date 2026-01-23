В ночь на 24 января жители Второй Речки во Владивостоке останутся без света

В ночь с 23 на 24 января жители микрорайона Вторая Речка во Владивостоке останутся без электроснабжения. Плановое отключение связано с необходимостью устранения аварийных нагревов на линиях и продлится с 00:00 до 08:00.
Как сообщили в филиале «ДРСК», работы носят неотложный характер и направлены на предотвращение возможных аварий на электросетях. Без электричества останутся 248 жилых домов в районе от улицы Русской до улицы Молодёжной.
Отключение затронет значительную часть микрорайона, поэтому жителям рекомендуется заранее подготовиться: обеспечить заряд мобильных устройств, фонарей и других необходимых электроприборов, а также принять меры для сохранности продуктов в холодильниках.
Энергетики планируют завершить все работы в установленные сроки и возобновить подачу электроэнергии к 8:00 утра 24 января. В случае возникновения любых нештатных ситуаций или задержек соответствующая информация будет оперативно доведена до населения.