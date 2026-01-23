Маршрутки № 21 м в Самаре могут перестать ходить

Самарцы выразили беспокойство по поводу возможной отмены популярного маршрута № 21 м. По словам пассажиров, водители предупредили их о скором прекращении работы микроавтобусов. На это дали ответ в Самарском департаменте транспорта под постом губернатора в соцсети ВК.
«В Самаре все коммерческие маршруты, включая популярный № 21 м, планируется перевести на регулируемый тариф. Конкретные сроки пока не установлены. Если вдруг перевозчик отказывается от обслуживания маршрута по нерегулируемому тарифу, то проводится новый конкурс», — пояснили в ведомстве.
Если по результатам конкурса не найдется желающих обслуживать маршрут, его либо закроют, либо, при наличии бюджетных средств, переведут на регулируемый тариф. Процедура является плановой для всех маршрутов города.