Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего в Красноярске школьника сопровождала в такси неизвестная женщина

Прокуратура Красноярского края выяснила личность девушки-таксиста, причастной к исчезновению 14-летнего школьника. Согласно её словам, ребёнок уехал вместе с неизвестной женщиной. Эту информацию подтвердили представители надзорного органа.

По словам представителя прокуратуры, водитель такси рассказала, что мальчик находился в машине не один, а сопровождаемый незнакомой ей девушкой. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия и выявлять возможных участников инцидента.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего жителя города.

Напомним, вечером, 22 января в Красноярске 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика, местный бизнесмен, получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Известно, что из сейфа отца подростка пропали три миллиона рублей. Школьник мог попасть под влияние украинских мошенников.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.