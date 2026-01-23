Пропавшего в Красноярске школьника сопровождала в такси неизвестная женщина

По словам представителя прокуратуры, водитель такси рассказала, что мальчик находился в машине не один, а сопровождаемый незнакомой ей девушкой. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия и выявлять возможных участников инцидента.
Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего жителя города.
Напомним, вечером, 22 января в Красноярске 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика, местный бизнесмен, получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Известно, что из сейфа отца подростка пропали три миллиона рублей. Школьник мог попасть под влияние украинских мошенников.
