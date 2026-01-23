Из тюменских аптек исчез важный препарат для онкобольных

Проблема носит не локальный характер. Ранее ряд СМИ сообщал об остром дефиците «Карбоплатины» в других регионах России. В частности, препарат практически невозможно найти в аптеках, а единичные упаковки, обнаруженные в Екатеринбурге и Владивостоке, продавались по цене от 18 до 30 тысяч рублей — в 5−10 раз выше средней рыночной стоимости, которая обычно составляет две — четыре тысячи рублей.