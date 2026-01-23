Из тюменских аптек исчез важный препарат для онкобольных

С прилавков пропал препарат «Карбоплатина».
В аптеках Тюмени возник дефицит жизненно важного препарата для химиотерапии — «Карбоплатина». Лекарство, применяемое при лечении онкологических заболеваний, в настоящее время отсутствует в продаже. Эту информацию URA.RU подтвердила заведующая аптекой «Юни Фарм» Олеся Шварц.
«На сегодняшний день “Карбоплатина” отсутствует у поставщиков. Он на дефектуре. Это противоопухолевый препарат, а такими всегда были проблемы. Сроки возобновления поставок нам пока не называют», — сообщила Шварц корреспонденту агентства.
Проблема носит не локальный характер. Ранее ряд СМИ сообщал об остром дефиците «Карбоплатины» в других регионах России. В частности, препарат практически невозможно найти в аптеках, а единичные упаковки, обнаруженные в Екатеринбурге и Владивостоке, продавались по цене от 18 до 30 тысяч рублей — в 5−10 раз выше средней рыночной стоимости, которая обычно составляет две — четыре тысячи рублей.
По данным открытых источников, «Карбоплатина» применяется при лечении рака легких, яичников, мочевого пузыря и молочной железы. А также используется в ветеринарии при злокачественных опухолях у животных.
Корреспондент агентства направил запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.