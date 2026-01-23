В ХМАО охотники за педофилами избили парня после свидания со школьницей

В Нижневартовске группа молодых людей избила 19-летнего парня за свидание со школьницей.
В Нижневартовске группа молодых людей напала на 19-летнего парня, которого с помощью школьницы пригласили на встречу. После этого его избили и унизили. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
«По данному инциденту проводится проверка. Устанавливаются все участники конфликта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Информация о случившемся появилась в местных telegram-каналах. N1 сообщил, что групп молодых людей напала на 19-летнего парня, который пришел на встречу с 15-летней школьницей. Сообщается, что его избили и облили мочой. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.