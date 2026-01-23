В Приморье водителя из Китая поместили в СИЗО после ДТП с автобусом

В результате удара автобус получил серьёзные повреждения, часть людей оказалась зажатой в салоне, для их деблокирования привлекались спасатели и спецтехника. В ДТП погибли три человека, в том числе водитель автобуса и две пассажирки. Ещё несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести, часть пострадавших была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.