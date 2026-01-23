Ричмонд
В Приморье водителя из Китая поместили в СИЗО после ДТП с автобусом

В автобусе находилась организованная туристическая группа, среди пассажиров были граждане России и КНР.

В Приморском крае суд отправил в СИЗО на 1 месяц 28 суток водителя грузового автомобиля — гражданина КНР, проходящего подозреваемым по делу о смертельном ДТП с туристическим автобусом. ДТП произошло 22 января на территории Хасанского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, вечером 22 января на 56-м километре автодороги Раздольное — Хасан в районе посёлка Барабаш прицеп автовоза FAW Jiefang под управлением 38-летнего гражданина КНР выехал на встречную полосу и столкнулся с туристическим автобусом King Long. Автобус следовал по маршруту из Краскино в сторону Раздольного, в салоне находились организованная туристическая группа, в том числе граждане России и КНР.

В результате удара автобус получил серьёзные повреждения, часть людей оказалась зажатой в салоне, для их деблокирования привлекались спасатели и спецтехника. В ДТП погибли три человека, в том числе водитель автобуса и две пассажирки. Ещё несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести, часть пострадавших была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

Прокурор Хасанского района Денис Крейнович поддержал ходатайство следственного органа об избрании в отношении водителя грузовика меры пресечения в виде заключения под стражу. С учётом позиции прокуратуры суд санкционировал заключение иностранца в СИЗО, где он будет находиться во время расследования уголовного дела.