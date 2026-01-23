Джиган рискует отдать Самойловой имущество на ₽400 млн при одном условии

Кроме того, на Джигана, как утверждается, записаны три квартиры в Москве. Первая — квартира площадью 34 кв. м в Войковском районе, приобретенная в 2015 году, ее стоимость оценивают в 12 млн рублей. Вторая — квартира площадью 36 кв. м в Хорошевском районе, оформленная спустя полгода, стоимость — около 16 млн рублей. Третья — квартира площадью 63 кв. м в Очаково-Матвеевском районе, оформленная в 2018 году, оценивается в 25 млн рублей.