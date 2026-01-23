Юрий Антонов отказался от больших концертов из-за проблем со здоровьем

По данным Mash, у Антонова осложнения со слухом и давлением, а его возраст не позволяет выдерживать долгие нагрузки. Теперь поклонники не услышат на больших площадках его легендарные хиты, включая «Крыша дома твоего».
Однако певец продолжает выступать на коммерческой основе для состоятельных заказчиков в России и за рубежом. Формат таких выступлений — это короткий концерт или «квартирник» исключительно с исполнением песен, без дополнительных активностей вроде тостов и поздравительных речей.
Стоимость подобного выступления за границей начинается от 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей), а в России команда артиста запрашивает порядка 12 миллионов рублей плюс расходы на организационный райдер. При этом Антонов готов к перелётам для выполнения контрактов.
Напомним, что в сентябре прошлого года стало известно, что Юрий Антонов был вынужден отказаться от масштабного концертного тура, приуроченного к его 80-летию. Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья. Согласно сообщениям, певец страдает от гипертонии и последствий пяти перенесённых микроинсультов, а также утратил слух.
