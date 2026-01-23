Психолог рассказала, каким вырастет ребёнок с синдромом «старшей дочери»

По словам эксперта, из-за этого она лишается возможности полноценно побыть ребёнком. Во взрослом возрасте синдром проявляется как гиперответственность, стремление всё контролировать, угождать окружающим и перфекционизм. Такие люди часто связывают свою ценность исключительно с полезностью для других.
«Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжёлое последствие — ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создаёт огромное напряжение», — отметила она.
Психолог подчеркнула, что выход начинается с осознания проблемы. Можно задавать себе вопросы: «Чего хочу я?», «Не беру ли я на себя ответственность за чувства других?». В моменты, когда возникает желание взять на себя чужую ношу, полезно сделать паузу, досчитать до десяти и прислушаться к ощущениям в теле: если возникает дискомфорт — это сигнал остановиться.
