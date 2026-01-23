Ричмонд
Психолог рассказала, каким вырастет ребёнок с синдромом «старшей дочери»

Феномен «синдрома старшей дочери» стал активно обсуждаться в соцсетях. Это состояние, возникающее в детстве, когда девочке приходится брать на себя часть родительских обязанностей по уходу за младшими детьми. В беседе с «Москвой 24» психолог Полина Шаповалова указала, что это может лишить ребёнка полноценного детства.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, из-за этого она лишается возможности полноценно побыть ребёнком. Во взрослом возрасте синдром проявляется как гиперответственность, стремление всё контролировать, угождать окружающим и перфекционизм. Такие люди часто связывают свою ценность исключительно с полезностью для других.

«Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжёлое последствие — ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создаёт огромное напряжение», — отметила она.

Психолог подчеркнула, что выход начинается с осознания проблемы. Можно задавать себе вопросы: «Чего хочу я?», «Не беру ли я на себя ответственность за чувства других?». В моменты, когда возникает желание взять на себя чужую ношу, полезно сделать паузу, досчитать до десяти и прислушаться к ощущениям в теле: если возникает дискомфорт — это сигнал остановиться.

Ранее психолог заявила, что полчище животных в доме может сигнализировать о наличии у хозяина психических отклонений. По её словам, владельцы более пяти домашних питомцев, как правило, одиноки и пытаются таким образом компенсировать нехватку общения.

