Лепс объявил о сокращении гастролей в наступившем году ради личной жизни

Ранее сообщалось о заметном снижении спроса на частные выступления Григория Лепса. Если в октябре 2025 года певец запрашивал за корпоратив 14−15 миллионов рублей, то после Нового года его гонорар снизился до 10 миллионов. При этом в феврале у артиста оказались забронированы лишь две даты для частных мероприятий — 4 и 7 числа, что указывает на спад интереса к его выступлениям в частном секторе.