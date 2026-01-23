Лепс объявил о сокращении гастролей в наступившем году ради личной жизни

Григорий Лепс о тайм-ауте в работе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gvleps / Русское радио.
«По возможности сокращу гастрольный график, приведу в порядок дела, включая музыкальные и личные», — рассказал Лепс.
Артист пояснил, что после июня 2026 года больших туров пока не планируется. Он будет работать преимущественно из Москвы или совершать небольшие выезды, оставляя для масштабных гастролей время на будущее. Лепс добавил, что к 65 годам планирует организовать большой тур примерно по 80 городам.
Ранее сообщалось о заметном снижении спроса на частные выступления Григория Лепса. Если в октябре 2025 года певец запрашивал за корпоратив 14−15 миллионов рублей, то после Нового года его гонорар снизился до 10 миллионов. При этом в феврале у артиста оказались забронированы лишь две даты для частных мероприятий — 4 и 7 числа, что указывает на спад интереса к его выступлениям в частном секторе.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.