Санавиация экстренно доставила в Уфу новорожденных двойняшек

Случай спасения младенцев стал очередным примером четкого взаимодействия медицинских учреждений региона, отметили в минздраве.
«На 34-й неделе беременности у пациентки Месягутовской ЦРБ возникло серьезное осложнение — отслойка плаценты, — рассказали в пресс-службе министерства. — Ситуация требовала немедленного вмешательства, ведь на кону стояли три жизни — матери и детей. Врачи районной больницы сработали максимально оперативно и профессионально, проведя экстренное кесарево сечение».
На свет появились две девочки весом по 1 900 граммов каждая. Таких малышей ласково называют «торопыжками» — им с первых секунд жизни требуются специализированные условия и особый уход. Для оказания специализированной медицинской помощи в Месягутово незамедлительно прибыли врачи Республиканской детской клинической больницы, благодаря санавиации. Новорожденных девочек экстренно эвакуировали в Уфу — в учреждение третьего уровня, где созданы все условия для выхаживания недоношенных детей.
«Малышки крепнут с каждым днем, девочки уже переведены из реанимации в отделение патологии новорожденных. Они активно набирают вес и готовятся к долгожданной встрече со всей семьей», — добавили в минздраве Башкирии.
Как ранее сообщал Башинформ, врачи Республиканского перинатального центра выходили девочку, рожденную на сроке 24,5 недели и весом всего 480 граммов.