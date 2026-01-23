Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санавиация экстренно доставила в Уфу новорожденных двойняшек

В Республиканскую детскую клиническую больницу экстренно доставили санавиацией новорожденных двойняшек- «торопыжек», сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Источник: пресс-служба / минздрава Башкирии

Случай спасения младенцев стал очередным примером четкого взаимодействия медицинских учреждений региона, отметили в минздраве.

«На 34-й неделе беременности у пациентки Месягутовской ЦРБ возникло серьезное осложнение — отслойка плаценты, — рассказали в пресс-службе министерства. — Ситуация требовала немедленного вмешательства, ведь на кону стояли три жизни — матери и детей. Врачи районной больницы сработали максимально оперативно и профессионально, проведя экстренное кесарево сечение».

На свет появились две девочки весом по 1 900 граммов каждая. Таких малышей ласково называют «торопыжками» — им с первых секунд жизни требуются специализированные условия и особый уход. Для оказания специализированной медицинской помощи в Месягутово незамедлительно прибыли врачи Республиканской детской клинической больницы, благодаря санавиации. Новорожденных девочек экстренно эвакуировали в Уфу — в учреждение третьего уровня, где созданы все условия для выхаживания недоношенных детей.

«Малышки крепнут с каждым днем, девочки уже переведены из реанимации в отделение патологии новорожденных. Они активно набирают вес и готовятся к долгожданной встрече со всей семьей», — добавили в минздраве Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, врачи Республиканского перинатального центра выходили девочку, рожденную на сроке 24,5 недели и весом всего 480 граммов.