Санавиация экстренно доставила в Уфу новорожденных двойняшек

На свет появились две девочки весом по 1 900 граммов каждая. Таких малышей ласково называют «торопыжками» — им с первых секунд жизни требуются специализированные условия и особый уход. Для оказания специализированной медицинской помощи в Месягутово незамедлительно прибыли врачи Республиканской детской клинической больницы, благодаря санавиации. Новорожденных девочек экстренно эвакуировали в Уфу — в учреждение третьего уровня, где созданы все условия для выхаживания недоношенных детей.