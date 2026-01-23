Стройфирма обманула жён участников СВО, оставив их с ипотекой за полуразрушенные дома

Стройплощадка, оставленная компанией «СитиСтрой» в Крыму. Видео © Baza.
Жительницы Крыма, клюнувшие на обещания застройщика, бьют тревогу и просят власти региона обратить внимание на проблему. Марианна рассказала телеграм-каналу Baza, что в 2024 её семья взяла льготную ипотеку и внесла взнос в 5,3 миллиона рублей, но за год «СитиСтрой» возвёл лишь фундамент, забросив стройку.
Аналогичная ситуация сложилась у многодетной матери и супруги участника спецоперации Алины. По словам девушки, компания возвела фундамент, стены и свернула работы. Экспертиза установила, что постройка уже является аварийной. Пострадавшие считают, что дома не будут сданы в срок, из-за чего процентная ставка по ипотеке автоматически вырастет, сделав выплаты слишком высокими.
Женщины просят власти обратить внимание на проблему. К слову, в Ростовской области клиентам «СитиСтрой» помог фонд поддержки военнослужащих при правительстве, который пообещал покрыть ипотеку. Семьи из Крыма просят о подобном.
Всего в двух регионах пострадали 290 человек, в том числе 25 семей военнослужащих, а общий ущерб оценивается в полмиллиарда рублей. Против застройщика возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Двух фигурантов уже арестовали, третий скрылся в Армении и находится в международном розыске.
Ранее дольщикам рассказали, как получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья. По словам юриста, размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости квартиры по договору и длительности просрочки.
