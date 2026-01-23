Стройфирма обманула жён участников СВО, оставив их с ипотекой за полуразрушенные дома

Всего в двух регионах пострадали 290 человек, в том числе 25 семей военнослужащих, а общий ущерб оценивается в полмиллиарда рублей. Против застройщика возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Двух фигурантов уже арестовали, третий скрылся в Армении и находится в международном розыске.