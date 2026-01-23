Как «Вода Крыма» работала в морозы — приходилось и трубы отогревать

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик.
Негативные ситуации были, но они были локальные… У нас есть некоторые регионы, где сети водоснабжения, учитывая геологию, географию, проходят как бы по земле. Это села Бахчисарайского района, Алушта, Южный берег. Там нет иной возможности, кроме как прокладывать наружные сети. Поэтому бывало, да, замерзали, скрывать не буду. Было несколько случаев… Старались оперативно отогревать, реагировали быстро, — сказал он.
По словам Новика, рабочие предприятия, несмотря на непростые погодные условия, ежедневно вынуждены были работать в ямах, в котлованах для устранения аварийных ситуаций. Ребят старались постоянно поддерживать теплым чаем и теплой едой… Ну и, понятно, спецодеждой они обеспечены полностью, — отметил он. — Главное — проблемы устраняли быстро, негатива со стороны населения не было.