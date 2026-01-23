Как «Вода Крыма» работала в морозы — приходилось и трубы отогревать

Негативные ситуации были, но они были локальные… У нас есть некоторые регионы, где сети водоснабжения, учитывая геологию, географию, проходят как бы по земле. Это села Бахчисарайского района, Алушта, Южный берег. Там нет иной возможности, кроме как прокладывать наружные сети. Поэтому бывало, да, замерзали, скрывать не буду. Было несколько случаев… Старались оперативно отогревать, реагировали быстро, — сказал он.